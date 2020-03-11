11 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür: Allah kimseye bu sakatlığı vermesin

Allah kimseye bu sakatlığı vermesin
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

'de erteleme maçında  deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti. Zorlu karşılaşmanın ardından yaşadığı uzun süreli sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulunan , "Uzun süreli bir sakatlıktı, yaklaşık 6 ay sonra sahaya çıktım. Allah kimseye bu sakatlığı vermesin." ifadelerini kullandı.

'un 'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de görev alan , karşılaşma sonrasında konuştu.

Sakatlığı sonrasında sahaya döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Uzun süreli bir sakatlıktı, yaklaşık 6 ay sonra sahaya çıktım. Allah kimseye bu sakatlığı vermesin. 11'de oynadım, hocam da sağolsun uzun süre verdi. Bugün çok şanssızdım, kendi attığım golleri kaçırdım. Çok mutluyum geri döndüğüm için, umarım maçında da böyle oynayıp kazanırız" dedi.

Abdülkadir Ömür: 6 ay sonra ilk 11'de maça çıktım

"ALLAH NASİP EDERSE..."

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen milli oyuncu, "Sağolsun insanlar, özellikle geçen sene altyapıdan 4 oyuncu olarak görev aldığımızda bizi çok konuştu. Onların takdirine çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse burada şampiyonluk kazanıp, Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Zor bir görev, en iyi şekilde altından kalkacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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