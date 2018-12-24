Trabzonsporlu Onazi ameliyat oldu

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadıkları Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi'nin bugün İstanbul'da ameliyat olduğunu söyledi. Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu da Onazi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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