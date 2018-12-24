24 Aralık 2018, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Onazi ameliyat oldu

Trabzonsporlu Onazi ameliyat oldu
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

’in 17’nci haftasında Trabzonspor’un ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan bugün ’da ameliyat oldu.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, ile oynadıkları maçında aşil tendonu kopan 'nin bugün 'da ameliyat olduğunu söyledi. Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu da Onazi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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