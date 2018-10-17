17 Ekim 2018, Çarşamba
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Hakemler: Alpaslan Şen xx, Akın Karabacak xx, Kerem Kalkan xx
Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Mahmut Sönmez x, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı x, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx
Yedekler: Fatih Demirlek, Fırat Aras, Mahmut Sönmez, Murat Şimşek, Cihat Ateş, Emre Bayrak, Çağatay Vatan
Alibeyköyspor: Erhan Kırıcı xx, YAgızhan Biber xx,Mert Somay xx,Metehan Mimaroğlu xx, Şahin Ali Terzi xx, Hasan Üstübücü xx,Emre Güney Aras xx, Suat Mede xx, Kerim Deler xx, Mücahit Çakır xx, Mustafa Cevret xx
Yedekler: Hamdi Yılmaz, Veysel Gökcan, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Hasan Cengiz Nalbant, Ufuk Arslan, Bünyamin Balat
Goller: Turgay An (dk. 36), Turgay An (dk.86), (Kırşehir Belediyespor), Hasan Üstübücü (dk.74) (Alibeyköyspor)
Sarı kartlar: Turgay Ayhan (dk.63), Bora Yelken (dk.72) (Kırşehir Belediyespor), Selim Gödemli (dk. 90), Kerim Deler (dk.91) (Alibeyköyspor)
Kırşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1
Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, sahasında Alibeyköyspor’u 2-1 yendi.
Stat: Ahi
Hakemler: Alpaslan Şen xx, Akın Karabacak xx, Kerem Kalkan xx
Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Mahmut Sönmez x, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı x, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx
Yedekler: Fatih Demirlek, Fırat Aras, Mahmut Sönmez, Murat Şimşek, Cihat Ateş, Emre Bayrak, Çağatay Vatan
Alibeyköyspor: Erhan Kırıcı xx, YAgızhan Biber xx,Mert Somay xx,Metehan Mimaroğlu xx, Şahin Ali Terzi xx, Hasan Üstübücü xx,Emre Güney Aras xx, Suat Mede xx, Kerim Deler xx, Mücahit Çakır xx, Mustafa Cevret xx
Yedekler: Hamdi Yılmaz, Veysel Gökcan, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Hasan Cengiz Nalbant, Ufuk Arslan, Bünyamin Balat
Goller: Turgay An (dk. 36), Turgay An (dk.86), (Kırşehir Belediyespor), Hasan Üstübücü (dk.74) (Alibeyköyspor)
Sarı kartlar: Turgay Ayhan (dk.63), Bora Yelken (dk.72) (Kırşehir Belediyespor), Selim Gödemli (dk. 90), Kerim Deler (dk.91) (Alibeyköyspor)
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