Kırşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, sahasında Alibeyköyspor’u 2-1 yendi.

TFF 3. LİG HABERLERİ

Stat: AhiHakemler: Alpaslan Şen xx, Akın Karabacak xx, Kerem Kalkan xx Kırşehir Belediyespor : Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Mahmut Sönmez x, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı x, Sinan Uzun xx, Mert Narin xxYedekler: Fatih Demirlek, Fırat Aras, Mahmut Sönmez, Murat Şimşek, Cihat Ateş, Emre Bayrak, Çağatay VatanAlibeyköyspor: Erhan Kırıcı xx, YAgızhan Biber xx,Mert Somay xx,Metehan Mimaroğlu xx, Şahin Ali Terzi xx, Hasan Üstübücü xx,Emre Güney Aras xx, Suat Mede xx, Kerim Deler xx, Mücahit Çakır xx, Mustafa Cevret xxYedekler: Hamdi Yılmaz, Veysel Gökcan, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Hasan Cengiz Nalbant, Ufuk Arslan, Bünyamin BalatGoller: Turgay An (dk. 36), Turgay An (dk.86), (Kırşehir Belediyespor), Hasan Üstübücü (dk.74) (Alibeyköyspor)Sarı kartlar: Turgay Ayhan (dk.63), Bora Yelken (dk.72) (Kırşehir Belediyespor), Selim Gödemli (dk. 90), Kerim Deler (dk.91) (Alibeyköyspor)