    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 3. LİG

    Kırşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1

    TFF 3. LİG
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden , sahasında Alibeyköyspor’u 2-1 yendi.

    Stat: Ahi

    Hakemler: Alpaslan Şen xx, Akın Karabacak xx, Kerem Kalkan xx

    : Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, x, Ogün Bayrak xx, x, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx
    Yedekler: Fatih Demirlek, Fırat Aras, Mahmut Sönmez, Murat Şimşek, Cihat Ateş, Emre Bayrak, Çağatay Vatan

    Alibeyköyspor: Erhan Kırıcı xx, YAgızhan Biber xx,Mert Somay xx,Metehan Mimaroğlu xx, Şahin Ali Terzi xx, xx,Emre Güney Aras xx, Suat Mede xx, xx, Mücahit Çakır xx, Mustafa Cevret xx
    Yedekler: Hamdi Yılmaz, Veysel Gökcan, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Hasan Cengiz Nalbant, Ufuk Arslan, Bünyamin Balat

    Goller: Turgay An (dk. 36), Turgay An (dk.86), (Kırşehir Belediyespor), Hasan Üstübücü (dk.74) (Alibeyköyspor)

    Sarı kartlar: Turgay Ayhan (dk.63), Bora Yelken (dk.72) (Kırşehir Belediyespor), Selim Gödemli (dk. 90), Kerim Deler (dk.91) (Alibeyköyspor)
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