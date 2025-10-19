Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de Marco Asensio karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

ASENSIO'NUN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle çok mutluyum. Her şeyden önce galibiyetten dolayı mutluyum. Aldığımız 3 puan önemliydi. Bu ligde kolay maç yok, farkındayız. Taraftarlarımız önünde galip gelmek önemliydi, mutluyuz. Umarım atmış olduğum gol, gelecekte diğer gollerimi getirir. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bizim amacımız, isteğimiz Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirebilmek. Ben de katkı sağlamak, en iyimi göstermek istiyorum. Kariyerim açısından Fenerbahçe'de başarılı olmak çok önemli. Şampiyonluk çok önemli. Hedefimiz bu. Fenerbahçe'nin hak ettiği şey lig şampiyonluğudur."

İSMAİL YÜKSEK HAKKINDA

"İsmail iyi bir maç çıkardı. Sadece İsmail özelinde değil kolektif olarak gelişerek devam edeceğiz. Defansif ve ofansif olarak takım olarak yapmamız gerekenleri yapmalıyız. İsmail de başarılıydı. Çalışmalarımız Fenerbahçe'nin hedefleri üzerine. Herkesin amacı Fenerbahçe'yi iyi noktaya getirmek. Bunun için çok çalışacağız ve çok iyi yerlere geleceğiz."