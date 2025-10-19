Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Levent Mercan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Her zaman oynamak isterim, çok çalışırım. Takıma fayda sağlayabileceğimi antrenmanlarda göstermek isterim. Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Ben antrenman ya da maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. En önemlisi galibiyet... Performansımı hocamız değerlendirecek. Benlik bir şey yok. Ben en iyisini yapmaya çalışırım, umarım yapmışımdır da. Hafta içi hocamla konuşuruz, bakalım ne diyecek."