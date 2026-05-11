Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off 2. turunda Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.
Bordum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Sipay Bordum FK, Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Maçın golünü 65. dakikada Ali Aytemur kaydetti. Karşılaşmayı kazanan Sipay Bordum FK'de Taulant Seferi 22. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Sipay Bordum FK, 15 Mayıs'ta Çorum'da oynanacak rövanş maçı öncesi skor avantajı yakaladı. Çorum'daki karşılaşmanın ardından turu önde kapatan takım, 24 Mayıs'ta Esenler Erokspor ile final maçında karşı karşıya gelecek.