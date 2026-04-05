Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 3-1 yendi. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri Onur Ulaş, Guelor Kanga ve Yunus Emre Gedik kaydetti. Sivasspor'un tek golü Daniel Avramovski'den geldi.
Esenler Erokspor puanını 60 yaparken Sivasspor ise 47 puanda kaldı.
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit (Dk. 85 Mert Çelik), Fevzi Yıldırım (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Okan Erdoğan (Dk. 46 Malle), Cihat Çelik, Kamil Fidan, Okoronkwo (Dk. 73 Badji), Ethemi, Bekir Böke (Dk. 46 Avramovski)
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer (Dk. 86 Eray Korkmaz), Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Kanga (Dk. 85 Alper Karaman), Jack (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Berat Luş (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Catakovic
Sarı kartlar: Dk. 25 Onur Ulaş, Dk. 26 Hayrullah Bilazer, Dk. 84 Kanga (Esenler Erokspor) Dk. 31 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)