Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Oğuzhan Yazır
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır (Dk. 68 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Ruan, Vukovic (Dk. 82 Zwolinski), Kerem Şen (Dk. 68 Fofana), Emre Demir (Dk. 62 Melih Bostan), Pena Flores, Kwabena (Dk. 62 Serkan Emrecan Terzi), Engin Poyraz Efe Yıldırım
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 67 İsa Dayaklı), Özcan Şahan (Dk. 67 Phellipe), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 80 Sambissa), Cham (Dk. 80 Abdullah Dijlan Aydın), Krstovski (Dk. 90+1 Ertuğrul Sandıkçı)
Goller: Dk. 23 Engin Poyraz Efe Yıldırım, Dk. 85 Melih Bostan (Sakaryaspor), Dk. 45+1 Cham, Dk. 56 Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Melih Bostan (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Vukovic, Dk. 78 Fofana (Sakaryaspor), Dk. 84 Krstovski, Dk. 90+4 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)