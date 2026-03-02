TFF 1. Lig Manisa FK-Yeni Çorumspor maçı detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maç ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Kritik mücadele öncesi her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Manisa FK-Yeni Çorumspor karşılaşması ile ilgili tüm bilgiler ve canlı yayın detayları haberimizde yer alıyor.

Manisa FK-Yeni Çorumspor maçı canlı anlatım...

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri, Manisa FK ile Yeni Çorumspor arasında oynanacak. Ligde şu ana kadar topladığı 40 puanla 10. sırada yer alan Manisa FK, sahasında galibiyet arayacak. Rakibi Yeni Çorumspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor ve deplasmanda üç puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Futbolseverler, kritik mücadeleyi kaçırmamak için "Manisa FK - Yeni Çorumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu araştırıyor. Her iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek ve haftayı avantajlı kapatmak için sahaya çıkacak. Peki, Manisa FK-Yeni Çorumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ASPOR.com'da!

MANİSA FK-YENİ ÇORUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK-Yeni Çorumspor AŞ maçı, bugün saat 20:00'de başlayacak.

MANİSA FK-YENİ ÇORUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Manisa FK-Yeni Çorumspor AŞ maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

