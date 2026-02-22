Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK - Trabzonspor maçının VAR'ı Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise Mustafa Savranlar yer alacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK



Öte yandan Gaziantep FK - Trabzonspor müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gören ile Suat Güz yapacak. İlker Yasin Avcı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.