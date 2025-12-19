Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 18. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri, İstanbul futbolunu yakından ilgilendiren Esenler Erokspor-Sarıyerspor karşılaşması olacak. Aynı şehrin iki temsilcisini buluşturacak bu randevuda, takımlar sahaya birbirinden farklı hedeflerle çıkmaya hazırlanıyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen ve Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Esenler Erokspor, topladığı 32 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Sarıyerspor cephesinde ise tablo daha kritik. Teknik Direktör Servet Çetin önderliğinde ligde kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlı ekip, 17 puanla 18. basamakta bulunuyor. Peki, Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?