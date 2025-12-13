Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında Sarıyer SK ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Sarıyer'de oynanan mücadeleden konuk ekip İstanbulspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada gol perdesini 40. dakikada Sarıyer'den Camara açtı. İlk yarı bu golle 1-0'lık skorla Sarıyer'in üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda İstanbulspor'da 78. dakikada Duran Şahin ve 85'te Mustafa Sol ağları havalandırdı. Bu gollerle İstanbulspor kritik maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Maçın ardından İstanbulspor puanını 21'e yükselterek 13. sırada yer aldı. Sarıyer ise 17 puanla 17. sırada bulunuyor.