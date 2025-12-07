Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında sahne, sezonun kader mücadelelerinden birine ev sahipliği yapacak. Form grafiğini her geçen hafta yukarı taşıyan Iğdır FK, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde taraftarının desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlı ekip, 15 haftada topladığı 25 puanla play-off hattına göz kırparken özellikle iç sahadaki canlı ve istekli oyunuyla dikkat çekiyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise ligin en sancılı dönemlerinden birini yaşıyor. Peki, Iğdır FK-Adana Demirspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında gözler, ligde farklı hedeflerle ilerleyen iki ekibin buluşacağı Iğdır'da olacak. İbrahim Üzülmez yönetiminde ivmesini artırmak isteyen Iğdır FK, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor. Sezonun geride kalan bölümünde 25 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, özellikle iç sahadaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Karşı cephede ise zorlu bir tabloyla mücadele eden Adana Demirspor var. Ligin dibine adeta çakılan mavi-lacivertliler, eksi 22 puanla en alt sırada yer alıyor. Peki, Iğdır FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak Iğdır FK-Adana Demirspor maçı 7 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

IĞDIR FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Iğdır FK-Adana Demirspor maçı Tabii Spor 6 ve beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.