Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında perde, dikkat çekici bir mücadeleyle açılıyor. Boluspor, Ertuğrul Arslan'ın liderliğinde hem puanını artırmak hem de taraftarı önünde çıkışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Sezonun ilk 15 haftasında 20 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında seriyi başlatmanın hesaplarını yapıyor. Son haftalarda ritmini iyice bulan ve üst sıralara tırmanan Erzurumspor FK ise deplasmanda seri galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyerek 3'te 3 yapmanın peşinde olacak. 26 puanla 5. sırada yer alan mavi-beyazlılar, zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak Boluspor-Erzurumspor FK maçı 7 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

BOLUSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Erzurumspor FK maçı Tabii, beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

