TFF 1. Lig’in 29. hafta son mücadelesinde Bodrum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Mücadele, 8 Mart 2026 Pazar günü Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 20:00 olarak belirlendi. Her iki ekip de ligdeki pozisyonlarını güçlendirmek ve üst sıralarda avantaj sağlamak için sahaya çıkacak.

TFF 1. Lig'in 29. hafta son mücadelesinde Bodrum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. MBu karşılaşma, her iki takımın ligdeki hedefleri açısından kritik bir öneme sahip. Bodrum FK, kazanarak play-off hattında kalıcı bir avantaj elde etmeyi hedeflerken, Esenler Erokspor ise galibiyetle puan farkını koruyarak şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek istiyor. Maçın sonucu, TFF 1. Lig'de üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek ve haftanın en çok takip edilen mücadelelerinden biri olacak. Maç canlı yayın bilgisi ve detayları ASPOR.com'da...

SİPAY BODRUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK-Esenler Erokspor TFF 1. Lig mücadelesi bugün saat 20:00'de başlayacak.

BODRUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor karşılaşması TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

TFF 1. Lig'in kritik 29. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Bodrum FK, ligde 48 puanla 6. sırada yer alıyor ve üst sıralardaki iddiasını sürdürmek için bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Son haftalarda istikrarsız bir galibiyet serisi yaşayan Bodrum FK, evinde oynayacağı bu maçla hem moral bulmak hem de ligde avantaj sağlamak istiyor.

Esenler Erokspor ise 59 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Son beş maçında mağlubiyet görmeyen konuk ekip, bugünkü kritik deplasman karşılaşmasını kazanarak liderliğe yaklaşmayı amaçlıyor. İstikrarlı performansı ve güçlü kadrosuyla Esenler Erokspor, Bodrum deplasmanında da üstün bir oyun sergilemeyi planlıyor.

BODRUM FK'NIN EV SAHİBİ AVANTAJI

Bodrum FK, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak maça hızlı bir başlangıç yapmayı planlıyor. Taraftar desteği ve teknik direktörün saha içi taktikleriyle, rakibi karşısında ilk dakikalardan itibaren baskı kurarak galibiyet serisini yeniden başlatmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip için bu maç, ligde üst sıralara tırmanmak ve play-off iddiasını güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

ESENLER EROKSPOR'UN DEPLASMAN STRATEJİSİ

Deplasmanda mücadele edecek Esenler Erokspor, son beş maçta aldığı mağlubiyetsiz sonuçların moralini sahaya yansıtacak. Hızlı kontra ataklar ve disiplinli savunma anlayışıyla Bodrum FK karşısında etkili olmayı planlayan konuk ekip, ligde ikinci sıradaki konumunu güçlendirmek ve liderlik yarışında avantaj sağlamak için sahaya çıkacak.