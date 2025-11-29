1'inci Lig'in 15'inci haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma, iki takımın bulduğu gollerle 1-1 sona erdi.
13'üncü dakikada VAR kararı sonrası penaltı kazanan Ümraniyespor, Barış Ekincier'in kullandığı penaltı sonrasında öne geçti. 0-1
45+2'nci dakikada sağ kanattan Gael Kakuta ile gelişen Sakaryaspor atağında, Kakuta'nın ortasına arka direkte yükselen Eren Erdoğan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
İlk yarı Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
52'nci dakikada Caner Erkin, hakem Batuhan Kolak'a yaptığı itiraz sonrasında direkt kırmızı kart görerek Sakaryaspor'u 10 kişi bıraktı.
65'inci dakikada Bernardo'nun pasında Batuhan Çelik, Sakaryaspor kalecisi Szumski ile karşı karşıya kaldı. Batuhan Çelik'in müsait durumda çektiği şut yandan auta çıktı.
77'nci dakikada Gael Kakuta'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Zwolinski'nin kafa vuruşunu Ümraniyespor kalecisi Cihan Topaloğlu rahatlıkla kontrol etti.
83'üncü dakikada Sakaryaspor eşitliği yakaladı. 52'nci dakikadan bu yana 10 kişi oynayan Sakaryaspor, Zwolinski'nin golüyle skora denge getirdi. Kakuta'nın ara pasında topla buluşan Zwolinski, Burak'tan sıyrılıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Caner Erkin, Mirza Cihan (Dk. 46 Burak Çoban), Burak Altıparmak (Dk. 72 Mete Kaan Demir), Vukovic, Eren Erdoğan (Dk. 46 Zwolinski), Kakuta (Dk. 90+4 Akuazaoku), Ben Yedder (Dk. 56 Alaaddin Okumuş)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 74 Fatih Karasu), Burak Öksüz, Serkan Göksu, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Glumac, Djokanovic, Talha Bartu Özdemir (Dk. 88 Yusuf Deniz Şaş), Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Dk. 64 Benny), Atalay Babacan (Dk. 88 Kubilay Aktaş)
Goller: Dk. 13 Barış Ekincier (Penaltıdan) (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 83 Zwolinski (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 53 Caner Erkin (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Salih Dursun, Dk. 68 Vukovic, Dk. 89 Serkan Yavuz (Sakaryaspor), Dk.18 Hoti, Dk. 59 Barış Ekincier, Dk. 70 Djokanovic, Dk. 88 Fatih Karasu (Eminevim Ümraniyespor)