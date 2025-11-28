Amed SK-Esenler Erokspor karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Futbol Federasyonu takvimine göre bu kritik mücadele 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 17:00’de başlayacak.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Amed SK-Esenler Erokspor maçı, 28 Kasım 2025'te oynanacak ve taraftarlar "Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Maç öncesinde takım kadroları, sakatlık ve cezalı oyuncular ile muhtemel 11'ler futbolseverler için kritik öneme sahip. Bu mücadele, sezonun ilerleyen haftaları için iki takımın motivasyonunu belirleyebilir. Peki, Amed SK Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? Amed SK-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

