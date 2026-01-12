Manisa FK-Ümraniyespor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 20. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri Manisa FK ile Ümraniyespor’u karşı karşıya getiriyor. Mustafa Dalcı’nın öğrencileri, kendi sahasında alacağı bir galibiyetle düşme hattından uzaklaşıp 26 puana ulaşmayı hedefliyor. 21 puanla 18. basamakta yer alan Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak kritik bir çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor. Peki, Manisa FK-Ümraniyespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?