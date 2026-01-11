Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK maçı 0-0 berabere bitti.
Stat: Pendik
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Muhammet Ali Doğan, Azad İlhan
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Soldo, Hüseyin Maldar (Dk. 88 Görkem Bitin), Hakan Yeşil (Dk. 61 Hamza Akman), Mesut Özdemir, Denic, Furkan Doğan, Wilks, Clarke-Harris (Dk. 78 Thuram)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Mohammed (Dk. 85 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Brazao (Dk. 65 Imeri), Fredy, Dimitrov (Dk. 90+2 Enes Öğrüce), Ali Habeşoğlu
Sarı kartlar: Dk. 5 Hakan Yeşil, Dk. 79 Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor), Dk 16 Dimitrov (Sipay Bodrum FK)