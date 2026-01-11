CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Nkunku'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe... Nkunku'dan ayrılık açıklaması! Fenerbahçe... 22:02
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! 20:36
Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor! Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor! 19:28
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 18:46
G.Saray'dan transfer açıklaması! G.Saray'dan transfer açıklaması! 17:11
F.Bahçe Medicana'dan ev sahipliği açıklaması! F.Bahçe Medicana'dan ev sahipliği açıklaması! 17:08
Daha Eski
"Büyük bir üzüntüyle öğrendik" "Büyük bir üzüntüyle öğrendik" 17:04
Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! 16:35
G.Saray'dan derbi sonrası açıklama! G.Saray'dan derbi sonrası açıklama! 15:57
Zaniolo'dan sakatlık açıklaması! Zaniolo'dan sakatlık açıklaması! 15:46
Beşiktaş ve G. Saray'a Noa Lang müjdesi: Noa Lang kimdir? Beşiktaş ve G. Saray'a Noa Lang müjdesi: Noa Lang kimdir? 15:17
Galatasaray'da Fethiyespor hazırlıkları başladı! Galatasaray'da Fethiyespor hazırlıkları başladı! 15:02
Pendikspor ile Bodrum FK yenişemedi!
Erzurumspor FK'dan kritik galibiyet!
İşte Sayısal Loto sonuçları!
Fit kahvaltı önerisi | İZLE