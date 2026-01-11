CANLI SKOR ANA SAYFA
"Lemina'ya çarpan top penaltı olmaz!" "Lemina'ya çarpan top penaltı olmaz!" 09:06
"Satrancı Tedesco kazandı" "Satrancı Tedesco kazandı" 08:49
Fenerbahçe Lookman'da mutlu sona yakın! Fenerbahçe Lookman'da mutlu sona yakın! 23:52
Sol bekte yeni hedef Burrows! Sol bekte yeni hedef Burrows! 23:19
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik! 23:14
G.Saray'dan flaş karar! Süper Kupa seremonisine... G.Saray'dan flaş karar! Süper Kupa seremonisine... 23:14
"Çok daha fazla kupa kazanacağız!" "Çok daha fazla kupa kazanacağız!" 23:14
Maç sonu F.Bahçeli futbolculardan büyük sevinç! Maç sonu F.Bahçeli futbolculardan büyük sevinç! 23:14
Guendouzi attı tribünler coştu! Guendouzi attı tribünler coştu! 23:14
Fenerbahçe'nin yıldızı korkuttu! Fenerbahçe'nin yıldızı korkuttu! 23:14
Porto'dan G.Saray'ın teklifine ret! Porto'dan G.Saray'ın teklifine ret! 23:13
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 23:13
Sivasspor-Erzurumspor maçı bilgileri
Ankara Keçiörengücü-Hatayspor maçı bilgileri
İşte Sayısal Loto sonuçları!
Fit kahvaltı önerisi | İZLE