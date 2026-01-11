Pendikspor-Bodrum FK maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Pendikspor ile Bodrum FK, üst sıraları doğrudan etkileyecek önemli bir karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Uğur Uçar yönetiminde ligde üçüncü basamakta yer alan Pendikspor, bu mücadeleyi kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. 32 puanla beşinci sırada bulunan Bodrum FK ise zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak yarışta iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Pendikspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?