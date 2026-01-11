Ankara Keçiörengücü-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 20. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Ankara Keçiörengücü ile Hatayspor’u karşı karşıya getirecek. Yalçın Koşukavak yönetiminde yoluna güvenle devam eden başkent ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 29’a taşımak istiyor. Sezon boyunca zor bir süreç yaşayan ve 6 puanla alt sıralarda bulunan Hatayspor ise bu deplasmandan alacağı iyi bir sonuçla toparlanma arayışında. Peki, Ankara Keçiörengücü-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?