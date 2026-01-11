Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da, dev maç sonrası transfer çalışmaları için harekete geçilecek.

Finalin ardından orta saha transferi için düğmeye basan yönetim, transfer listesinin en tepelerinde yer alan yıldız isim için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.