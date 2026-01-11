Fabian Ruiz'in sözleşmesinde ilginç madde! Galatasaray'dan transfer hamlesi
Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminde orta saha takviyesi için hamlelerini sıklaştıran Galatasaray'da PSG forması giyen Fabian Ruiz ismi ön plana çıkmıştı. İspanyol oyuncunun sözleşmesindeki ilginç madde, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da, dev maç sonrası transfer çalışmaları için harekete geçilecek.
Finalin ardından orta saha transferi için düğmeye basan yönetim, transfer listesinin en tepelerinde yer alan yıldız isim için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG'nin formasını terleten Fabian Ruiz'in transferi için harekete geçen sarı-kırmızılılar, yüksek bir bonservis talebiyle karşılaşmıştı.
İspanyol oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, PSG'nin 40 milyon euro'luk talebiyle karşılaştı.
Başkent ekibi ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden yıldız oyuncu için Fransız kulübünün yeni bir kontrat önermeyeceği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki ilginç bir madde ile transfer umutlarını taze tutuyor.
Estadio Deportivo'nun haberine göre Fabian Ruiz'in kontratında, sezon sonunda devreye girebilecek ve 30 milyon avroya otomatik transfer imkanı tanıyan bir madde bulunuyor.
Haberde, Galatasaray'ın bu transfer için ilk girişiminin ara transfer döneminde başlamadığı, yaz aylarında da sarı-kırmızılıların İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak adına nabız yokladığı ifade edildi.
Kulüplerin yoğun ilgisine rağmen, Fabian Ruiz'in PSG'den ayrılmak için acele etmediği öğrenildi.
Fabian Ruiz'in PSG'den yaz aylarında ayrılmasının uzak bir ihtimal olmadığı, Galatasaray'ın baskısını artırdığı ölçüde transferi bitirebileceği de haberde yer alan bilgiler arasında.