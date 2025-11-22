Boluspor - Amed SK maçı yayın bilgisi: Kanalı ve saati!

Trendyol 1. Lig’de milli ara sonrasında perde yeniden açılıyor. Boluspor, Atatürk Stadyumu’nda Amed SK’yı konuk etmeye hazırlanırken, Ertuğrul Arslan’ın ekibi 4 galibiyetle topladığı 17 puanı taraftarı önünde artırmanın peşinde. Ligde 26 puanla üçüncü sırada yer alan Amed SK ise dış sahadan üç puan çıkararak zirve takibini güçlendirmeyi amaçlıyor. Mücadelenin ne zaman oynanacağı, saatinin kaç olacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Boluspor - Amed SK maçı yayın bilgisi...