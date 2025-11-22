Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Bandırmaspor, sahasında Çorum FK’yı ağırlayacak. Mustafa Gürsel yönetimindeki ev sahibi ekip, 17 Eylül Stadyumu’nda taraftarının desteğini arkasına alarak puan tablosundaki konumunu korumayı hedefliyor. 25 puanla 5. sırada yer alan konuk ekip Çorum FK ise, milli ara öncesi Iğdır FK karşısında aldığı galibiyetin ardından ilk 3’e yükselmek için sahada olacak. Maçın tarih, saat ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Bandırmaspor - Çorum FK maçı detayları...

Bandırmaspor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, Çorum FK'yı konuk ediyor. 20 puanla 8. sırada yer alan ev sahibi takım, milli ara öncesinde 3 maçlık beraberlik serisini Boluspor karşısında aldığı 3 puanla bozdu. Çorum FK ise bu sezon gösterdiği başarılı performansla yalnızca 2 maçtan yenilgi aldı ve 25 puanla 5. sıraya yerleşti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un önderliğinde yeni bir galibiyet serisi fırsatı yakalayan konuk takım, ilk 3'e yükselme yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Çorum FK maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek.

BANDIRMASPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Çorum FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR