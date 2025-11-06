UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına çıkan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Jhon Duran’ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı bekledi. Hakem Allard Lindhout, VAR’dan gelen tavsiyeye rağmen kararını değiştirmedi. Sarı-lacivertliler, bu pozisyona yoğun itirazda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz, mücadelenin 90+5. dakikasında Jhon Duran'ın Viktoria Plzen ceza sahası içerisinde rakip oyuncu tarafından yere düşürülmesinin ardından penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Allard Lindhout VAR'dan gelen inceleme tavsiyesinin ardından pozisyonu izlese de kararı değişmedi.

İŞTE O POZİSYON