Arca Çorum FK-Boluspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında nefesler tutulacak bir mücadele yaşanacak: Arca Çorum FK, sahasında Boluspor'u konuk edecek. Süper Lig hedefiyle yola çıkan Çorum temsilcisi, puanını 24’e çıkararak ligde ilk 2 sıraya tırmanmayı hedefliyor ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatmayı planlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Boluspor ise 16 puanla kritik bir viraja giriyor. Zorlu maçtan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlayan Bolu ekibi, sahada hata yapmadan rakibine üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Arca Çorum FK-Boluspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

ÇORUM FK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Arca Çorum FK-Boluspor maçı 26 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FK-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arca Çorum FK ile Boluspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.