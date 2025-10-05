Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında SMS Grup Sarıyer evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip gelen taraf Sakaryaspor oldu.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Eren Erdoğan ve 90+1. dakikada Umechi Akuazaoku kaydetti. SMS Grup Sarıyer'in tek golü 78. dakikada Julien Anziani'den gelirken, 18. dakikada Adrien Regattin 90+. dakikada Khouma Babacar penaltı atışlarından yararlanamadı.
Bu galibiyetle Sakaryaspor puanını 12'ye çıkarırken, SMS Grup Sarıyer 4 puanda kaldı.