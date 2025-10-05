Sivasspor-Serik Spor maçı şifresiz izle | Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 9. haftasında Sivasspor, Serik Spor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan iki takım da heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. "Sivasspor-Serik Spor maçı canlı izle" aramaları, karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Peki, Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

SİVASSPOR-SERİK SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 9. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-SERİK SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Özbelsan Sivasspor-Serik Spor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-SERİK SPOR MAÇI CANLI İZLE