Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Alagöz Holding Iğdır FK'nin golü 7. dakikada Florian Loshaj'dan gelirken Eminevim Ümraniyespor'un golünü Jurgen Bardhi kaydetti.

Ev sahibi ekipte Fode Koita, 82. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 38 puanla 7. sırada yer aldı. Eminevim Ümraniyespor ise ligde 3 maçtır galip gelememiş oldu ve 29 puanla 16. sırada.