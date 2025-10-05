Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Alagöz Holding Iğdır FK'nin gollerini 40. dakikada Fode Koita ve 86. dakikada Güray Vural kaydetti. Konuk ekibin golü ise 75. dakikada Florent Loshaj attı.
58. dakikada Fode Koita, ev sahibi ekip adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İstanbulspor'da 90+1. dakikada Ali Şahin Yılmaz ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken ev sahibi ekipte de Fode Koita 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.