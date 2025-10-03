Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Ertuğrul'un hatalı pasında araya giren Hasani'nin kaleci Orkun ile karşı kaşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top ağlara gitti. 1-0
30. dakikada Amilton'un ara pasında topla buluşan Hayrullah Bilazer'in şutunda top filelerle buluştu. 1-1
66. dakikada topsuz alanda Lico ikili mücadeleye girdiği Kayode'yi yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada topun başına geçen James Jack'in şutunda top kaleci Orkun'dan döndü. Dönen topu James Jack tamamlayarak filelere gönderdi. 2-1
78. dakikada ceza sahası içerisinde defansın pas hatasıyla topu kazanan James Jack, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran
Boluspor: Orkun Özdemir, Lucas Lima (Abdurrahman Üresin dk. 69), Loic Kouagba, Onur Öztonga, Devran Şenyurt, Dean Lico, Florent Hasani, Doğan Can Davas, Mustafa Çaylı (Arda Usluoğlu dk. 58), Martin Boakye (Rasheed Akanbi dk. 58), Mario Balbudia
Yedekler: Bartu Kulbilge, Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Abdulsamet Kırım, Can Arda Yılmaz, Arda Işık, Miraç Uzunoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Er
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Francis Nzaba, Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Guelor Kanga, Recep Niyaz (Alper Karaman dk. 72), Amilton (Altar Han Hidayetoğlu dk. 86), Olarenwaju Kayode (Mame Mor Faye dk. 87), Berat Luş (Ryan Jack dk. 61)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Onur Ulaş, Yunus Emre Gedik, Alper Karaman, Muhammet Harun Genç, Hamza Catakovic, Enes Işık
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Florent Hasani (dk. 8) (Boluspor), Hayrullah Bilazer (dk. 30) James Jack (dk. 68 ve 78) (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Guelor Kanga (dk. 42) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Recep Niyaz, Alper Karaman (Esenler Erokspor), Mustafa Çaylı, Lucas Lima, Mario Balbudia, Dean Lico, Doğan Can Davas (Boluspor)