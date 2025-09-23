Iğdır FK-Hatayspor maçı şifresiz izle | Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan iki takım da heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. "Iğdır FK-Hatayspor maçı canlı izle" aramaları, karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

IĞDIR FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı 23 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

IĞDIR FK-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK-HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Iğdır FK: Sinan Bolat, Conte, Alim, Burak, Eyüp, Doğan, Gökcan, Caner, Güray, Rotariu, Bruno

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Engin Can, Massanga, Abdulkadir, Görkem, Strandberg, Bamgboye, Rui Pedro