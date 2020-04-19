19 Nisan 2020, Pazar

TEKNOLOJİ

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı!

CS:GO tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı!
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Karantine anında oyun oynamaya yönelen kişi sayısı oldukça arttı. Özellikle ()'da tüm zamanların anlık oyuncu rekoru kırıldı? Peki, : Global Offensive (CS:GO) nedir? Nasıl oynanır?

Dünyaca ünlü oyunu ()'da corona virüsü yoğunluğu yaşandı. Corona virüsü karantinasında birçok kişi kendisini oyunların içerisinde buldu. : Global Offensive (CS:GO) ise tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oynamak için tam 1 milyon 305 bin kişi aynı anda oyuna giriş yaptı.

DOTA 2'NİN REKORU KIRILDI

Daha önce aynı anda 1 milyon 300 bin kişi 2'de aktif olmuştu ve rekor DOTA 2'den Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) geçmiş oldu.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NEDİR?

Counter Strıke serisinin en çok satan ürünüdür. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir.Oyun Ağustos 2012 de piyasaya sürülmüştür. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz FPS türünde bir oyundur.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NASIL OYNANIR?

Oyun platformu Steam üzerinden satın alarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İnternet bağlantısı sayesinde online veya botlara karşı oynayabilirsiniz.

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