Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Karantine anında oyun oynamaya yönelen kişi sayısı oldukça arttı. Özellikle Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)'da tüm zamanların anlık oyuncu rekoru kırıldı? Peki, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) nedir? Nasıl oynanır?
Dünyaca ünlü FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)'da corona virüsü yoğunluğu yaşandı. Corona virüsü karantinasında birçok kişi kendisini oyunların içerisinde buldu. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ise tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oynamak için tam 1 milyon 305 bin kişi aynı anda oyuna giriş yaptı.
DOTA 2'NİN REKORU KIRILDI
Daha önce aynı anda 1 milyon 300 bin kişi DOTA 2'de aktif olmuştu ve rekor DOTA 2'den Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) geçmiş oldu.
COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NEDİR?
Counter Strıke serisinin en çok satan ürünüdür. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir.Oyun Ağustos 2012 de piyasaya sürülmüştür. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz FPS türünde bir oyundur.
COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NASIL OYNANIR?
Oyun platformu Steam üzerinden satın alarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İnternet bağlantısı sayesinde online veya botlara karşı oynayabilirsiniz.
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