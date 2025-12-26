Galatasaray'da gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı isimlerden birisi olan Milan Baros dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baros'un Galatasaray'ın YouTube hesabına özel yaptığı açıklamalarda Mauro Icardi ile ilgili olan sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

(Futbol kariyerinden sonra zamanını nasıl geçiriyorsun?)

Milan Baros: Aslında Prag'daki dairelerle ilgili işlerle uğraşıyorum. Daireleri kiralıyorum. Özellikle çocuklarımla ilgileniyorum. İki oğlum da futbol oynuyor. Maçlarını izlemeye gidiyorum. Onları antrenmana götürüyorum. Yani hala futbolun içindeyim ama teknik direktör olarak değil. Bir baba olarak.

(Takıma katılmadan önce Türk futbolu ve Galatasaray hakkında ne biliyordun?)

Milan Baros: Aslında birkaç şey biliyordum. Çünkü Türk Milli Takımı'yla birkaç kez maç yapmıştım, EURO 2008'de. 2-0 öndeyken 3-2 kaybettik. Ondan sonra Galatasaray'a geldim. Galatasaray oyuncuları orada oynuyordu. Bu yüzden biraz bilgim vardı. Büyük bir kulüp olduğunu, büyük bir taraftar kitlesi ve büyük bir tarigi olduğunu biliyordum. Yani Galatasaray'ı tanıyordum.

(2008 yazında, eski takım arkadaşın Harry Kewell ile Galatasaray'a transfer oldunuz. Takıma katılmadan önce konuştunuz mu?)

Milan Baros: Evet, Liverpool'da birlikte oynadığımız için konuşuyorduk. Ve o benden bir veya iki ay önce sözleşme imzalamıştı. Onu aradım ve nasıl gittiğini sordum. O da bana her şeyi tavsiye etti. 'Milan buraya gel, çok keyif alacaksın' dedi. Ben de öyle yaptım. Sözleşmeyi imzaladım.

(Galatasaray'da attığın ilk golü hatırlıyor musun?)

Milan Baros: Sanırım Bellinzona ya da ona benzer bir yerdi. 4-3 kazandık. O maçta 2 gol attım. Attığım ilk golün hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama o maçta olduğumu biliyorum.

(Süper Lig'deki ilk golünü hatırlıyor musun?)

Milan Baros: Hmm, Kocaeli mi? Evet, iki tane. Sanırım Kocaeli'ye iki gol attım. Uzun zaman önceydi. Üç gün sonra, evet. Bellinzona'da iki gol attım. Sonra Kocaeli'de iki gol daha attım.

(Galatasaray'daki ilk sezonunda gol kralı oldun. İlk sezonunda ligin en golcü oyuncusu olmayı nasıl başardın?)

Milan Baros: Dürüst olmak gerekirse o sezon iyi oynamadık. Aslında ligin ortalarında yer alıyorduk. Ama o dönemde gol attığım için şanslıydım. Muhtemelen Galatasaray'daki kariyerimin başından beri kendimi çok iyi hissettiğim içindi. Bu konuda şanslıyım. Formumun iyi olması, sağlıklı olmam ve gol atabilmem sayesinde oldu. O sezon 20 gol attım ve daha fazla gol atabilirdim. O sezon gol kralı olmak güzeldi. Yeni bir kulübe geldiğinizde bu her zaman önemlidir. Böylece taraftarların kalbini kazanırsınız. Onlar da sizin adınızı haykırmaya ve şarkı söylemeye başlarlar. Bu yüzden yeni bir kulüpte iyi bir başlangıç yapmak her zaman önemlidir. Ben de öyle yaptım. Ligde iyi oynamayı başaramadık ama benim için kişisel olarak oldukça iyi bir sezondu.

(Bildiğin gibi, Mauro Icardi geçen sezon talihsiz bir sakatlık geçirdi. Sen de kariyerinin sonlarında benzer bir sakatlık yaşadın. Bu tür sakatlıktan sonra sahalara dönmenin zorlukları nedir?)

Milan Baros: Bu asla kolay değildir. Özellikle de futbolcuysanız ve sakatlandıysanız. Asla kolay değildir. Zihinsel olarak güçlü olmalısınız ve her zaman tek bir hedefiniz olmalıdır: Sahaya geri dönüp takıma yardım etmeye başlamak. Bazen geri dönüş yolu kısadır, bazen daha uzundur fakat asla kolay değildir. Ancak geri döndüğünüzde kendinizi daha güçlü hissedersiniz, hala uyum sağlayabileceğinizi ve hala gol atabileceğinizi göstermek istersiniz. Bu yüzdem Mauro'nun geri dönmesine, onun için zor olan bu dönemi atlatmasına ve şimdi geri dönmesine seviniyorum. Tekrar gol atıyor, bu onun için en önemli şey ve o dönemde benim için de öyleydi.

(Galatasaray'daki son sezonunda önemli forvetlerle birlikte oynadın ve bu sezon da kadroda önemli hücum oyuncuları bulunuyor. İki kadro arasında nasıl bir karşılaştırma yaparsın?)

Milan Baros: Bence her takımın farklı özellikleri vardır. O zamanlar bizim takımda 4 ya da 5 forvet vardı. Türkiye'de her zaman forvetleri, büyük isimleri görmek isterler. Bu normal bir şey. Bence Galatasaray'ın şu anda çok iyi forvetleri var. Bütün takım çok iyi. Son birkaç yılda şampiyonluğu kazandı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyorlar, yani takım şu anda çok güçlü. Evet, karşılaştırma yapabilirsiniz ama o zamanlar farklı isimlerimiz vardı, şimdi de farklı isimler var. Bence bizim iyi bir takımımız vardı, şimdi de Galatasaray'ın iyi bir takımı var.

(Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız maç... Son dakikada Selçuk İnan'ın kestiği topa dokundun ve top direğe çarptı. Bu fırsatı kaçırdıktan sonra aklından neler geçti?)

Milan Baros: Evet, gerçekten çok üzüldüm çünkü Fenerbahçe deplasmanında son dakikada galibiyet golünü atmak kariyerimin en önemli anlarından biri olacaktı. Biliyorum çünkü bu gerçekten büyük bir derbi. Kariyerim boyunca Liverpool-Everton, Aston Villa-Birmingham gibi birkaç derbi oynadım ama bu derbi ayrı. Taraftarlar arasında gerçekten çok çekişmeli, atmosfer inanılmaz. Evet, bazen YouTube'da o pozisyonun videosunu görüyorum. Her zaman gol olmamasının çok üzücü olduğunu söylüyorum. Artık bunu değiştiremem. Fakat tabii ki o golü atıp maçı kazanabilseydik mükemmel olurdu.

(2011/12 sezonunda şampiyonluğun önemli bir parçasıydın. Kadıköy'de şampiyonluğu kazandık. O sezon ve şampiyonluk maçı hakkında ne söylemek istersin?)

Milan Baros: Sanırım taraftarlarımız stadyuma gelememişti ve maçtan sonra soyunma odasında iki ya da üç saat kadar bekledik. Bize kupayı verdiler, ışıklar çoktan kapatılmıştı. İki ya da üç saat sonra şampiyonluğu kutlamak için sahaya çıktık. Biraz garipti ama Fenerbahçe'nin stadı olduğu için keyif aldık ve kutladık. Otobüsle tesislere gittiğimizi hatırlıyorum. Yol kenarlarında çok sayıda insan vardı ve bizimle birlikte şampiyonluğu kutluyorlardı. Bu yüzdem bu maç ve şampiyonluğu kazanmakla ilgili gerçekten çok güzel anılarım var. Türkiye'deki ilk şampiyonluğumdu. Özellikle de Fenerbahçe'nin stadyumundaki son maçta kazandık. Hislerim inanılmazdı.

(Senin adın geçtiğinde, birçok Galatasaray taraftarı turuncu formayı hatırlar. Galatasaray'da oynadığın dönemde en çok hangi formayı sevdin?)

Milan Baros: Bence hepsi. Mesele sadece arma. Bence tüm renkler ve modeller gerçekten çok güzel formalar. Eğer kalbinde Galatasaray arması varsa, onu çok seversin. Çekya'daki evimde, odamda turuncu olanı var. Bu yüzden şu anda en çok gördüğüm muhtemelen o.

(Galatasaray'da birlikte oynadığın en yetenekli oyuncu kimdi?)

Milan Baros: Söylemesi zor, çok iyi oyuncular vardı, defans oyuncuları bile. Hakan Balta, sonra Selçuk İnan geldi. Fernando Muslera vardı. Harry Kewell vardı, onunla Liverpool'da birlikte oynamıştım. Söylemesi zor... Lincoln benim için kilit oyuncuydu. Çünkü birçok golümde bana asist yaptı. Bu yüzden tek bir isim söylemek gerçekten zor. Oynadığım dönemde gerçekten iyi arkadaşlarım ve çok iyi oyuncular vardı.

(Galatasaray kariyerindeki en iyi golün hangisiydi?)

Milan Baros: Sanırım en iyisi, en fazla hatırladığım; Ali Sami Yen'deydi, yere düştüm ve top kafamın üstündeydi. Röveşata ile topu ağlara gönderdim. En unutulmaz golüm o. Eğer o derbide, Fenerbahçe maçının son dakikasında gol atmış olsaydım, o golle gurur duyardım ama gol olmadı. Bu yüzden muhtemel en unutulmaz olan gol o.

(En unutulmaz maçın hangisi?)

Milan Baros: Muhtemelen Beşiktaş'a karşı oynadığımız derbi maçı. O maçta hat-trick yaptım. O yüzden muhtemelen en çok hatırladığım maç o.

(Sarı ve kırmızı senin için ne ifade ediyor?)

Milan Baros: Burada gerçekten çok güzel zaman geçirdim. Çekya'da olduğumda her zaman Türk turistler olur. Beni her zaman tanırlar. Bu yüzden biraz sohbet ederiz. Bugün şehirde yürüyordum ve İstanbul'daki insanlar bana çok nazik davrandılar. Galatasaray benim için çok şey ifade ediyor.

(Her iki stadyumda da oynadın, taraftarlarımız hakkında ne söylemek istersin?)

Milan Baros: Burada oynayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Her şey için teşekkür ediyorum. Burada oynamaktan gerçekten çok keyif aldım. Bittiği için üzgünüm çünkü şimdi buraya geldiğimde stadyumu ve sahayı gördüğümde, her zaman gol atmayı ve taraftarla kutlamayı hayal ediyorum. Bu bir daha olmayacak ama tek söylemek istediğim, bana verdikleri destek için teşekkür ederim.

(İki stadyumu karşılaştırabilir misin?)

Milan Baros: Tabii ki burada stadyum havası daha fazla. Eskiden tribünler sahadan çok uzaktaydı ama oradaki atmosfer de özeldi. Her iki stadyumun da kendine özgü bir yanı var ama burası yeni bir stadyum ve bence Galatasaray taraftarları bu stadyumu hak ediyor.

(Galatasaray ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında neler hissettin?)

Milan Baros: Çek televizyonunda izledim. Maçtan önce bana birkaç kişi kimi destekleyeceğimi sordu. Zor olacağını söyledim. 'Beraberlik mükemmel olur' dedim. Galatasaray'ın o maçta gerçekten iyi oynadığını söylemeliyim. Liverpool'a her yerde baskı yaptılar. Galatasaray'ın o maçta Liverpool'dan daha iyi oynadığını söylemeliyim. Büyük bir zafer. Bence o maçta galibiyeti kesinlikle hak ettiler.