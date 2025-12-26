Adı Fenerbahçe ile anılan Lewandowski'den transfer sözleri!
Adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yapmış olduğu o transfer açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İşte o sözler...
Yayın Tarihi: 27.12.2025 - 00:42Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 - 01:00
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Robert Lewandowski, katıldığı bir programda geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek Polonyalı yıldız, "Futbolda son zamanlarım olduğunu biliyorum" diyerek emeklilik sinyalleri verdi.
Sözleşmesi bitene kadar ayrılmayı düşünmediğini belirten Lewandowski, "Her şeyi kazanmak istiyorum. Dünya Kupası'na katılmak, La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istiyorum." sözleri ile hedeflerini ve heyecanını diri tuttuğunu söyledi.
"KARAR VERMEK İÇİN ZAMANIM VAR"
Barcelona'dan ayrıldığında hangi takım ile yola devam edeceğine henüz karar vermediğini itiraf eden Lewandowski, "Karar vermek için zamanım var. Şu anda nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Hangi yöne gideceğimi bilmiyorum ama üzerimde bir baskı yok. Birçok şey kulübün planına ve benim isteklerime bağlı." ifadelerinde bulundu.
Öte yandan Real Madrid'in 4 puan önünde, 46 puan ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren takımı ile ilgili konuşan tecrübeli santrfor, "Hala hırslıyım. Takım çok iyi ilerleme kaydetti. Birbirimize daha çok alıştık ve birlikte daha iyi işler çıkarıyoruz. Barcelona'da herkes sıkı çalışıyor." dedi.