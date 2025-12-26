Haberler Fenerbahçe Haberleri Adı Fenerbahçe ile anılan Lewandowski'den transfer sözleri!

Adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılan Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun yapmış olduğu o transfer açıklaması gündeme bomba gibi düştü.





Fenerbahçe'de ara transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Robert Lewandowski, katıldığı bir programda geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek Polonyalı yıldız, "Futbolda son zamanlarım olduğunu biliyorum" diyerek emeklilik sinyalleri verdi.

Sözleşmesi bitene kadar ayrılmayı düşünmediğini belirten Lewandowski, "Her şeyi kazanmak istiyorum. Dünya Kupası'na katılmak, La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istiyorum." sözleri ile hedeflerini ve heyecanını diri tuttuğunu söyledi.