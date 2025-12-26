Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Mert Günok ve Necip Uysal için kadro dışı kararı alındığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Mert Günok ve Necip Uysal için kadro dışı kararı alındığını açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzden Açıklama

Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK