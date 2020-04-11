Activision'dan açıklama! Call of Duty: Warzone 50 milyon'dan fazla kişi tarafından oynandı! Call of Duty Modern Warfare Battle Royal rekor kırdı
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina aldı. Bu dönemde oyunlara olan ilgide büyük bir artış oldu. Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Activision'dan kullanıcılara teşekkür mesajı geldi. Activision, Call of Duty: Warzone oyununun 50 milyon barajını aştığını duyurdu.
Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Activion'ın en sevilen oyunu Call of Duty: Warzone (CoD: Warzone) rekor kırdı. Corona virüsü salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması oyunlara olan ilgiyi gittikçe arttırdı. Durum böyle olunca oyun satışlarında da patlama yaşandı.
CALL OF DUTY: WARZONE REKOR KIRDI
Call of Duty resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Call of Duty: Warzone'un 50 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. 10 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone, tamamen ücretsiz bir oyun. Call of Duty, öde ve kazan (pay-to-win) türünde bir oyun olmamasıyla beğeni topladı ve 50 milyon barajını aştı.
Infinity Ward geliştirilen ve Activision tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone'un Battle Royale, PC ve konsollarda ilk 24 saatte 6 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Oyun ilk dört gün içerisinde 15 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.
CALL OF DUTY: WARZONE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?
Minimum
Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300 işlemci
NVIDIA GeForce GTX 670/1650 ya da AMD Radeon HD 7950 ekran kartı
8 GB bellek
Önerilen (60 FPS)
Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen R5 1600X işlemci
NVIDIA GeForce GTX 970/1660 ya da AMD Radeon R9 390/RX 580 ekran kartı
12 GB bellek
Önerilen (Ray Tracing)
Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen R5 1600X işlemci
NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı
16 GB bellek
CALL OF DUTY: WARZONE NASIL OYNANIR?
Oyunu Call of Duty: Modern Warfare'a sahip olmadan da Call of Duty: Warzone'u oynamak mümkün. Eğer Modern Warfare'a sahipseniz Warzone'a oyun içerisinden ulaşabiliyorsunuz. Ancak Modern Warfare'ı hiç satın almasanız bile Warzone'u hem ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Eğer bir noktadan sonra Modern Warfare'ın diğer içeriklerine ulaşmak isterseniz, sürüm yükseltme şansına sahipsiniz.
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