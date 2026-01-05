CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Guendouzi operasyonu! F.Bahçe'den Guendouzi operasyonu! 10:37
F.Bahçe'nin Süper Kupa yarı finalinde rakibi Samsunspor F.Bahçe'nin Süper Kupa yarı finalinde rakibi Samsunspor 10:05
G.Saray'dan Ahmed Kutucu kararı! G.Saray'dan Ahmed Kutucu kararı! 09:44
F.Bahçe'nin transferine G.Saray engeli! F.Bahçe'nin transferine G.Saray engeli! 01:33
Fatih Tekke ve Okan Buruk arasında gülümseten anlar! Fatih Tekke ve Okan Buruk arasında gülümseten anlar! 01:30
Okan Buruk ve Fatih Tekke'den açıklamalar! Okan Buruk ve Fatih Tekke'den açıklamalar! 01:30
Daha Eski
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i mağlup etti! Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i mağlup etti! 01:29
Galatasaray'dan ayrılık paylaşımı Galatasaray'dan ayrılık paylaşımı 01:29
Buruk'tan Frattesi açıklaması! Buruk'tan Frattesi açıklaması! 01:29
Okan Buruk: "2 oyuncumuz ayrıldı" Okan Buruk: "2 oyuncumuz ayrıldı" 01:29
"Kontratımda 6 ay daha var!" "Kontratımda 6 ay daha var!" 01:29
"Göndermek istediğimiz oyuncular var" "Göndermek istediğimiz oyuncular var" 01:29
F.Bahçe'den Guendouzi operasyonu!
F.Bahçe'nin Süper Kupa yarı finalinde rakibi Samsunspor
Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Ocak
Farkındalıklı beslenme🍽