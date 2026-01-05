Trabzonspor'da önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Bordo-mavili ekip Arif Boşluk'un satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, 2025-2026 futbol sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." İfadeleri yer aldı.
Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yılında A takıma yükselen Arif Boşluk, A takım ile 48 maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 5, 2026
Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, 2025-2026 futbol sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/z1eU1A0sgt
TÜMOSAN KONYASPOR ARİF BOŞLUK'U BU VİDEO İLE DUYURDU
ARİF BOŞLUK! ✅ pic.twitter.com/Hw0k7XW89y— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 5, 2026