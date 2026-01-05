Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Arif Boşluk'un TÜMOSAN Konyaspor'a satın alma opsiyonlu kiralandığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor'da önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Bordo-mavili ekip Arif Boşluk'un satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak TÜMOSAN Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, 2025-2026 futbol sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." İfadeleri yer aldı.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yılında A takıma yükselen Arif Boşluk, A takım ile 48 maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi.

TÜMOSAN KONYASPOR ARİF BOŞLUK'U BU VİDEO İLE DUYURDU