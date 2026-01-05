Inter Başkanı Marotta'dan Frattesi açıklaması! Galatasaray ve transfer...
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi hareketliliği sürerken Inter'in 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Davide Frattesi'nin ismi transferde Galatasaray ile anılmıştı. Serie A ekibinde Başkan Giuseppe Marotta, yıldız ismin transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Devre arasında öncelikli olarak orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Inter'in İtalyan yıldızı Davide Frattesi olmuştu. Basında transfere dair iddialar artarken Serie A ekibinden konuya dair resmi açıklama geldi.
Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Bologna'yı 3-1 yendikleri mücadele öncesi DAZN'a konuştu. Marotta, Frattesi hakkındaki söylentilere şu sözlerle yanıt verdi...
"FRATTESI KONUSUNDAKİ DURUŞUMUZ BASİT"
"Eğer bir oyuncu ayrılmak isterse, oturup durumu değerlendiririz. Ama şu an o durumda değiliz. O ayrılmak istemiyor ve şu ya da bu kulüpten de herhangi bir teklif almadık. Diyaloğa açık kalıyoruz, ancak somut bir şey yok."
OKAN BURUK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Frattesi'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan yanıt gelmiş ve tecrübeli hoca "Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı." ifadelerini kullanmıştı.