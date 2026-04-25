Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı yapıldı. Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"HAYAL EDİLEMEYECEK BİR PROFİL..."
Erkek futbol takımımız, rekorlarla dolu 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Sezon başında gerçekleştirdiğimiz, çoğu kişinin hayal bile edemediği yüksek profilli transferlerle Avrupa'da uzun süredir uzak kaldığımız hedefleri yeniden yakaladık. Amacımız bu seviyelerde kalıcı olmak. Bu yıl Avrupa'daki performansımızı daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum.
💥 "TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ KADROSUNU KURDUK!"— A Spor (@aspor) April 25, 2026
🦁 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Geçen yaz yaptığımız Osimhen, Uğurcan ve Singo transferlerindeki toplam 135 milyon avroluk bonservis bedelinin 80 milyon avrosunu ödedik.
ÖZBEK'İN DERBİ TEMENNİSİ
26 Nisan'da Ali Sami Yen'de çok önemli bir maça çıkacağız. Ben inanıyorum ki hocamız ve oyuncularımız bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacak ve bizi 26. şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracaklar.
🦁 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Okan Hocamızın da birçok kez belirttiği gibi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçtiğimiz günden beri oyuncularımızın performansında önemli bir artış gözlenmektedir.
"BAŞARILARIMIZDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR"
Galatasaray özellikle futbolda öyle bir seviyeye çıktı ki birçok mihrak Galatasaray'ın bu yükselişinden rahatsız.
🦁 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla birlikte, 60 milyon avroluk bir gelir elde ettik.
DERBİ HAKEMİ HAKKINDA...
Dünya üzerindeki sayılı derbilerden birine Türkiye'deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıkları belli değil. Türk futbolunun birleştiği bir nokta var, bu hakem bu maça göre değil. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken bu hakemin atanmasını sorguluyoruz