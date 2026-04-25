Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tottenham ve Manchester United'ın talip olduğu milli futbolcunun, kariyer hedefinde siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı planlamadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü, ligdeki iyi performansını Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam ettirdi. Alanyaspor maçında 1 gole imza atan 25 yaşındaki oyuncunun, toplam 9 gol 9 asiste çıkarken iki veride de çift haneye ulaşmasına 1'er gol katkısı kaldı. Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı takımın kaptanına Tottenham ile Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün ilgisi olsa da onun rüyası çok farklı. Geçtiğimiz yaz da Tottenham, Liverpool gibi takımların isteğine rağmen Beşiktaş'a imza atan milli futbolcu, kaptanlığına yükseldiği Kartal'da şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırmayı hedefliyor. Orkun'un kulüp kariyerine dair en öncelikli motivasyonunun bu olduğu ve Türkiye Kupası ile başlangıç yapıp, gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediği belirtildi. Deneyimli isim, Dünya Kupası'na gidecek ve yeni sezonda da Beşiktaş'ın kaptanı olarak yoluna devam edecek.



Beşiktaş'ta 36 maça çıkan Orkun Kökçü 2889 dakika sahada kaldı. Ortalama 160.5 dakikada bir skora etkide bulunarak kariyerinin en başarılı performansını sergiledi. Milli oyuncu, Feyenoord'da 240.2, Benfica da ise 169.5 dakikada bir skora katkı sağlamıştı.