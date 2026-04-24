Altın fiyatları canlı takip | 24 Nisan gram altın ne kadar?

Altın fiyatları 24 Nisan Cuma günü Kapalıçarşı'da yükselişe geçti. Gram altın 6 bin 800 TL seviyesini aşarak yatırımcılara umut verdi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik gelişmeler altını yeniden güvenli liman haline getirirken, 23 Nisan tatili sonrası piyasalar hareketli açıldı. Son haftalarda yaşanan sert düşüşlerin ardından toparlanma sinyalleri veren altın, hem bireysel yatırımcıların hem de kurumsal fonların radarında. Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında da paralel artışlar gözlenirken, dolar kuru ve ons altın fiyatları da günün merak edilen konuları arasında. Peki gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Nisan Cuma güncel altın fiyatları ve canlı altın kuru takibi.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 06:41

CANLI ALTIN FİYATLARI | Kapalıçarşı'da altın fiyatları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin ardından haftanın son gününe yükselişle başladı. 24 Nisan Cuma günü, 6 bin 800 TL barajını aşan gram altın, yatırımcısının yüzünü güldürürken canlı altın fiyatları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, son kapanışını 6 milyon 860 bin lira dan yaptı. Peki bugün gram altın ne kadar? Pİyasalarda son durum ne? İşte 24 Nisan canlı altın fiyatları ve kur takibi!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.800,58 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.801,45 TL

24 NİSAN CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,97 (Alış) - 40,01 (Satış)

◼EURO: 52,52 (Alış) - 52,62 (Satış)

◼STERLİN: 60,51 (Alış) - 60,67 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.800,58 TL 6.801,45 TL Çeyrek Altın 11.090,00 TL 11.215,00 TL Yarım Altın 22.159,00 TL 22.390,00 TL Tam Altın 43.763,55 TL 44.623,48 TL Ata Altın 45.131,16 TL 46.266,06 TL 22 Ayar Bilezik 6.162,93 TL 6.212,63 TL Gümüş 109,14 TL 109,23 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Nisan Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

