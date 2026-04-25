Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında heyecan dolu bir maç yaşanıyor. Avrupa kupalarına katılım hakkı için mücadele eden Göztepe, ligdeki yerini yükseltmek amacıyla Isonem Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. İzmir ekibi, taraftarının desteğiyle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, 28 puanla 14. sırada bulunan Hesap.com Antalyaspor küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Göztepe-Hesap.com Antalyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Taha, Bokele, Cherni, Musah, Krastev, Antunes, Janderson, Juan.

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Paal, Bahadır, Safuri, Erdoğan, Streek, Ceesay, Storm, Giannetti, Doğukan, Saric.

GÖZTEPE-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Isonem Park'taki kritik mücadele, saat 20.00'de başladı.

GÖZTEPE-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.