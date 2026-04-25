İkas Eyüpspor-Gaziantep FK maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 31. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Küme düşme hattında 25 puanla mücadele eden İkas Eyüpspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Geçen hafta Fatih Karagümrük deplasmanında kazandığı 2-1'lik galibiyetle morali yükselen ev sahibi, taraftarının desteğiyle çıkışını sürdürmek istiyor. 37 puanla rahat bir konumda olan Gaziantep FK ise puan kayıplarını telafi etme peşinde. Her iki takım için de farklı hedeflerin olduğu maç, Eyüpspor için adeta final niteliği taşıyor. Ligde kalma mücadelesinde her puan altın değerinde olan ev sahibi, sahada her şeyi ortaya koymaya hazırlanıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!