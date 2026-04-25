Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında düşme hattıyla boğuşan Zecorner Kayserispor ile Avrupa kupalarına göz kırpan Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ligde 23 puanla 17. sırada bulunan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için her puana ihtiyaç duyan Kayserispor, kendi evinde kazanarak nefes almak istiyor. Konuk ekip Rizespor ise 37 puanla 8. sırada yer alıyor ve son haftalardaki yükselen performansını sürdürerek Avrupa hedefine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Kayseri temsilcisi için bu maç adeta final niteliğinde. Taraftarının önünde alacağı 3 puan, takımın moral ve puan durumu açısından kritik önem taşıyor. Rizespor ise zorlu deplasmanda galibiyetle üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!