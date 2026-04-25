Okan Buruk'un planı ortaya çıktı! Derbinin şifresi: Liverpool
Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilere karşı Liverpool zaferlerinin oyun planıyla çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Kupayı unutan Galatasaray, lige döndü. Fenerbahçe derbisine "final" gözüyle bakan sarı-kırmızılılar, 4 puanlık avantaja rağmen tüm planlamasını galibiyet üzerine yapıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk da Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferlerini getiren oyun şablonu üzerinde duruyor.
RAMS Park'ta 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan iki Liverpool maçında da Uğurcan'ın önünde Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsü görev yaparken, Lemina-Torreira ikilisi orta sahayı kontrol etti. Bu 7 oyuncu derbide de sahada olacak.
Fenerbahçe karşısında hücum hattında ise kanatlarda Sane ve Barış Alper, 10 numarada Sara ve ileri uçta Osimhen görev alacak. Takım hâlinde savunma yapacak Galatasaray, kontrollü ve sabırlı oyunla sonuca gitmeye çalışacak.
ELLERİNDEN GELENİ ARDINA KOYMASINLAR! Elinden yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyat olan ve tedavi sürecinin ardından Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönen Victor Osimhen'in elindeki bandaja Fenerbahçe cephesi tepki göstermişti.
Fenerbahçe, TFF'ye şikâyette bulunsa da Galatasaray'ın Victor Osimhen konusunda bir çekincesi bulunmuyor. Osimhen'in maskesinde kullanılan koruyucu materyalin, kolundaki bandaj için de hazırlandığı öğrenildi. Sert olan materyalin üzeri, çok daha yumuşak bir malzemeyle kaplı.
Çift katmanlı ve rakip futbolcuya zarar vermeyecek şekilde tasarlanan bu bandaj, Osimhen'in saha içinde rahat etmesini sağlıyor.