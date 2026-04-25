Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'u İzmir'de mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Göztepeli Juan'ın 15. saniyede bulduğu gol, Trendyol Süper Lig'de sezonun en erken golü oldu.

Maçın gollerini 15. saniyede Juan ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti.

SÜPER LİG'DE SEZONUN EN ERKEN GOLÜ ATILDI

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 51'e yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Hesap.com Antalyaspor'un ise ligdeki puan hasreti 3 maça yükseldi. Akdeniz ekibi, 28 puanla ligin 15. sırasında bulunuyor.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Juan'ın şutu, kaleci Julian'dan döndü. Juan, kaleciden dönen meşin yuvarlağı bu kez filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antunes'in röveşata vuruşunda top altıpas içerisinde yükseklik kazandı. Defans oyuncularından seken topu önünde bulan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

36. dakikadaki Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Doğukan Sinik, topu ceza sahası önündeki Storm'a aktardı. Defansın araya girmesinin ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Van de Streek'in yerden şutunda kaleci Lis, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Arda Okan Kurtulan'ın şutu, defans oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

55. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası önünde buluşup defans oyuncularına çalımladıktan sonra uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada Göztepe atağında, Antunes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Juan'ın şutun meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

77. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çizgisinden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Antunes'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Janderson'un şutunu kaleci Julian, kornere çeldi.

86. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Boli'nin sol kanattan çevirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Bünyamin Balcı'nın şutunu kaleci Lis, güçlükle çeldi.

Karşılaşma, Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.