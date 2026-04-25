Fenerbahçe yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacakları mücadeleyi RAMS Park'ta takip edecek olan taraftarlarına çubuklu forma dağıtma kararı aldı. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik derbiye sahne olacak. Sarı-kırmızılılar, sahasında ezeli rakibini yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmeye çalışacak. Öte yandan Kadıköy temsilcisi ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirvede farkı kapatmayı ve rakibine ligin geri kalan haftalarında psikolojik baskı kurmayı hedefleyecek.

Bu doğrultuda ligin final maçı özelliği taşıyan bu mücadele öncesi Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir karar geldi. Yönetim, RAMS Park deplasmanına gidecek taraftara çubuklu forma dağıtmaya karar verdi.

Formalar yarın (26 Nisan Pazar) saat 11.00-15.00 arasında maraton alt tribün 29-30-31 nolu girişte dağıtılacak.